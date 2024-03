TAK dla rodzin, seniorów i młodego pokolenia. Zbigniew Bogucki - kandydat PiS na prezydenta Szczecina

W Wielki Piątek Zbigniew Bogucki zaprezentował siedem kolejnych punktów swojego programu, przypomnijmy, jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina. Tym razem spotkanie wyborcze dotyczyło problemów dotykających seniorów, rodziny i ludzi młodych.

Pierwszym zaproponowanym przez polityka konkretem, była obietnica darmowych taksówek i "złotej rączki" na telefon seniora.

Jest tylko jeden warunek: senior będzie mógł skorzystać z darmowego transportu, kiedy będzie jechał do szpitala czy przychodni, do urzędu lub na cmentarz.

- Ludzie starsi bardzo często mają problem z dotarciem do tych miejsc - zauważył. - My im to ułatwimy.