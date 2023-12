Ta wiadomość od ZUS w Szczecinie ucieszy emerytów i rencistów

MLegitymację ZUS wystawia automatycznie wszystkim klientom, którym ustalono prawo do emerytury lub renty. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Elektroniczny dokument działa jak tradycyjny. Emeryt lub rencista, który pokaże mLegitymację na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg.

Elektroniczną legitymację można zainstalować na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Jeśli ktoś wcześniej nie używał tego cyfrowego portfela z dokumentami, to może aplikację pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Po zalogowaniu wystarczy kliknąć "Dodaj dokument" i z listy wybrać legitymację emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie ikona mLegitymacji.

- Pamiętajmy, że jeśli wcześniej nie dodaliśmy w mObywatelu dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć „Dowód osobisty” - instruuje Karol Jagielski. - Dopiero wtedy dodajemy legitymację emeryta-rencisty.

Mlegitymacja w telefonie to bardzo wygodne rozwiązanie. Świadczeniobiorca ZUS może szybko i bezpiecznie potwierdzić, że jest emerytem lub rencistą. Udowodnić, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych, a także może korzystać z ulg (np. zniżek do biletów). Pobrać ją mogą nie tylko nowi świadczeniobiorcy, lecz również osoby, które 1 stycznia 2023 roku miały ważną legitymację plastikową.

Natomiast, jeśli emeryt lub rencista, któremu wydano tylko elektroniczną legitymację, chce mieć tradycyjną plastikową kartę, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Można korzystać z obu wersji legitymacji. Plastikowa jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.