Wiemy kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę! Ile otrzymacie "trzynastki" w 2024 roku? [WILICZENIA] 27.04.2024

13. emerytura już wkrótce! Zobacz szczegóły

500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek?…

13. emerytura dla kogo?

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoby, które są uprawnione do dodatkowego świadczenia, to te, które spełniają kryteria uprawniające do otrzymania świadczeń zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, przy czym ta ustawa ma moc prawną do dnia 31 marca.

W gronie osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia znajdują się seniorzy korzystający z różnych rodzajów emerytur, takich jak emerytury pomostowe, okresowe czy częściowe. Dodatkowo obejmuje to także osoby pobierające rentę z powodu niezdolności do pracy, rentę rodzinną lub socjalną, oraz osoby mające prawo do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego. Istotne jest również to, że dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów jest wypłacane automatycznie z urzędu, bez konieczności składania wniosków w tej sprawie.