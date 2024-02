Ruszył nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy Bogna Skarul

Od 1 lutego można składać wnioski o 800 plus na nowy okres Andrzej Banas/ Polska Press

Te 800 plus, to świadczenie wychowawcze, które do tej pory wynosiło 500 plus. Od dzisiaj czyli od 1 lutego 2024 r. ZUS przyjmuje wnioski o ich wypłatę. Ale uwaga, te wnioski potrzebne są na wypłatę świadczenia wychowawczego na nowy okres, czyli od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku.