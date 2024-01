ZUS: do rodziców trafiły kolejne przelewy w ramach 800 plus

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wzrosło do 800 zł. Zmiana ta nastąpiła z urzędu. Pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł zostały wypłacone na rachunki bankowe i trafiły do rodziców już pod koniec grudnia 2023 r. Była to kwota ok. 568 mln zł.

- W środę, 3 stycznia wypłacono 562 mln zł. 4 stycznia zaplanowano przelewy na łączną kwotę 561 mln zł, a 8 stycznia do rodziców trafi 561 mln zł - mówi Gertruda Uścińska. - Łącznie w czterech terminach stycznia wypłacimy świadczeń 800+ w kwocie 2 mld 253 mln zł.

Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.