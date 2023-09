Sztuka, która pomaga leczyć. Wystawa malarstwa na oddziale psychiatrycznym szpitala "Zdroje" [ZDJĘCIA]

Pan Darek od wielu lat zmaga się z zaburzeniami lękowymi połączonymi z napadami paniki. Bywało, że wyjście z domu lub wejście do autobusu były ponad jego siły. Choroba skurczyła jego świat do przestrzeni ograniczonej ścianami mieszkania, a i tu nie dawała o sobie zapomnieć.

Zaczął od malowania prostych kolorowanek, od których stopniowo przechodził do coraz bardziej skomplikowanych struktur. Próbował różnych technik. Finalnie najbardziej przypadło mu do gustu malowanie po numerach farbami na płótnie. W ciągu roku stworzył kilkadziesiąt takich obrazów. Gdy pokazał ich zdjęcia ordynatorce dziennego oddziału psychiatrycznego, ta zaproponowała zorganizowanie w szpitalu wystawy. Przestrzeń sali gimnastycznej wypełniło kilkadziesiąt prac, które na odwiedzających wywierają ogromne wrażenie. Przeważają wśród nich pełne namiętności i egzotyki portrety kobiet, namalowane w mocnych, kontrastujących barwach zdominowanych przez odcienie czerni, beżu i złota.

Na wernisaż zaproszeni zostali pacjenci dziennych oddziałów psychiatrycznych oraz personel placówki. Wydarzenie było okazją do podzielenia się doświadczeniami z walki z chorobą i opowiedzenia o korzyściach dla zdrowia, wynikających ze stosowania takiej aktywności artystycznej.

- Znam pana Darka od lat i wiem, jak bardzo jego choroba uniemożliwiała mu codzienne funkcjonowanie - powiedziała podczas otwarcia wystawy dr Zofia Piotrowska, kierująca dziennym oddziałem psychiatrycznym w szpitalu "Zdroje". - W jego przypadku farmakoterapia i psychoterapia dały tylko częściową poprawę. Ich najlepszym dopełnieniem okazało się malowanie po numerach. Darek jest doskonałym przykładem, jak sztuka może pomóc w radzeniu sobie z objawami lękowymi. Z radością obserwuję, jak ta forma autoterapii zmniejszyła objawy jego choroby, jak on sam się pozytywnie wzmocnił odnajdując sens w tym, co robi.

Od czasu odkrycia nowej pasji malowanie obrazów stało się dla pana Darka codziennym rytuałem. Wracając do domu wie, że na stole czeka już kolejne płótno wypełnione setkami liczb do zamalowania. Jak sam podkreśla - to kontynuacja codziennej szpitalnej terapii. Jego sposób, na stawienie czoła chorobie.