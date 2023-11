Szokujące słowa na sesji rady miasta Szczecina. Radnemu wyciszono mikrofon

To, że obaj radni nie przepadają za sobą, wiadomo od dawna. Na wielu sesjach dochodziło między nimi do spięć. Rady Przemysław Słowik, to szef Zielonych. Wielokrotnie krytykował działania rządu dotyczące samorządu. Zarzuty odpierał Marcin Pawlicki, szef klubu PiS i wiceprezes ENEI.

Zieloną kanalią Pawlicki nazwał dziś Słowika podczas dyskusji nad projektem podwyżek podatku od nieruchomości. Radni KO argumentowali, że maksymalna podwyżka jest konieczna m.in. dlatego, że rząd PiS po macoszemu traktuje samorządy, odbierając im część przychodów i mocno je centralizując.

- Koszty wszystkiego rosną i to nie nasza wina. To wina rządów PiS. Rosła inflacja, drożeje każda usługa, odbierane są dochody samorządom - mówił Przemysław Słowik.

Nawiązał też do rady fundacji ENEA, która wydatkowała pieniądze na referendum w sprawie uchodźców.

- Co to wspólnego ENEA z uchodźcami - pytał Słowik.