Będzie drugie starcie w walce o fotel burmistrza Polic. Wielka mobilizacja przed drugą turą wyborów

269 - tylko tyle głosów zdecydowało o tym, że pierwszą rundę walki o władzę nad gminą Police wygrał Krystian Kowalewski, obecny radny w Radzie Miejskiej w Policach, który zdobył zaufanie 5047 wyborców (36,29 procent). To spora niespodzianka.

- Pierwsze miejsce w konkurencji z tak silnymi kontrkandydatami to ogromne osiągnięcie. Police od ponad 20 lat nie miały drugiej tury wyborczej. Fakt, że teraz ona nastąpi, świadczy o tym, że policzanie chcą zmian, chcą kroku dalej, chcą więcej od samorządu - uważa Krystian Kowalewski.

Dotychczasowy burmistrz Polic Władysław Diakun startował z własnego komitetu wyborczego i miał poparcie Koalicji Obywatelskiej. Zdobył 4778 głosów (34,36 procent).

Teraz kandydaci do fotela burmistrza nie odpoczywają. Trwa mobilizacja przed drugą turą i szukanie głosów niezdecydowanych. Władysław Diakun spotyka się z mieszkańcami i częstuje różanymi pączkami. Do zamknięcia tego wydania gazety nie znalazł czasu, by odpowiedzieć na pytanie „Głosu” o ocenę szans wyborczych .