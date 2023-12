Szczególnie zuchwały złodziej ze Stargardu stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Prokuratura w Stargardzie zakończyła śledztwo przeciwko bezczelnemu złodziejowi.

Do przestępstw dochodziło w sierpniu 2023 r. na terenie miejscowości Motaniec, Krąpiel, Dobrzany i Choszczno.

Sprawca na stacji benzynowej w Motańcu najpierw zatankował paliwo do kanistra, poszedł do budynku stacji, zabrał zapalniczkę, a następnie wyrwał z ręki pracownicy stacji paczkę papierosów. Mimo wezwań do dokonania zapłaty oddalił się nie płacąc rachunku.

Tego samego dnia na stacji benzynowej w miejscowości Krąpiel, zdjął chipsy ze sklepowej półki, wziął z grilla parówkę, po czym zjadł je i odjechał. Prokurator uznał, że kradzieży miały charakter szczególnie zuchwałych.