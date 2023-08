Szczecińska projektantka otwiera nowe studio i prezentuje autorską kolekcję

447 Studio to szczeciński koncept modowy łączący wysoką jakość materiału z wyjątkowym komfortem użytkowania. Początkowo służył założycielce marki, Klaudii Obal, ale szybko okazało się, że wartości firmy bliskie są wielu nowoczesnym kobietom.

W jej najnowszej kolekcji, którą zaprezentowała podczas dnia otwartego, można zobaczyć projekty zainspirowane wiatrem, przestrzenią, wygodą i klasą, które trafiają do miłośniczek minimalistycznego a zarazem komfortowego stylu. Jest tu przede wszystkim len, ale też klasyczny elegancki ciemny dżins. Koszule, marynarki, spodnie czy t-shirty mogą się sprawdzić przy każdej okazji.

- Pomysł na tę kolekcję narodził się w przykrych dla mnie okolicznościach - wyjaśniła nam projektantka. - Miałam wypadek i przez pół roku leżałam w łóżku, więc miała bardzo dużo czasu do namysłu. W normalnych okolicznościach pewnie bym się nie podjęła tego projektu, bo jest dosyć odważny i czasochłonny, ale stwierdziłam: teraz albo nigdy. Część pracy wykonałam mailowo opisując swoje pomysły i robiłam to z myślą o sobie. Chciałam, żeby to było proste. W ubiegłym roku w maju zrobiłam taką otwarta imprezę, ale miałam na wieszakach tylko cztery ubrania. Wszystkim się podobało, więc po roku mogę zaprezentować już całą kolekcję. Łatwo nie było, chwilami chciało mi się płakać, bo po drodze pojawiały się różne trudności, ale się udało.

447 Studio to szczeciński koncept modowy łączący wysoką jakość materiału z wyjątkowym komfortem użytkowania. Powstał z potrzeby zamanifestowania tego, co głęboko w sercu – wolności, gdzie moda to styl życia i sposób wyrażania siebie. Początkowo służył założycielce marki, Klaudii Obal, ale szybko okazało się, że wartości firmy bliskie są wielu nowoczesnym kobietom.