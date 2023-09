Optyk Sekret S.C. spersonalizowane badania wzroku

Kluczowymi usługami Optyk Sekret są kompleksowe badanie wzroku przez wyszkolonych i dyplomowanych specjalistów oraz dobór okularów oraz technologii zgodnie z ich przyszłym zastosowaniem przez użytkownika.

Optyk Sekret to jakość sama w sobie - wystarczy zapoznać się z opiniami klientów i pacjentów. Na tle innych salonów optycznych firmę wyróżnia ogromny wybór opraw okularowych. Jak mówią przedstawiciele - średnio 3000 na każdym z salonów. Do tego dochodzi jeszcze współpraca z światowym liderem branży optycznej Essilor jako złoty ambasador marki oraz, co zdecydowanie najważniejsze unikalna, gwarancja od uszkodzeń mechanicznych na soczewki okularowe.

Co ważne nowości na rynku optycznym są zawsze dostępne w pierwszej kolejności dla złotych ambasadorów marki Essilor. Przykładem może być ten rok, kiedy to pacjenci Optyk Sekret mieli dostęp do najnowszej technologii soczewek progresywnych Varilux XR na wiele miesięcy przed resztą rynku optycznego, to za sprawą wysokich możliwości personalizacyjnych urządzeń do wideocentracji soczewek okularowych.