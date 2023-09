Szczecińska katedra i kościół w Dąbiu przejdą remont. Wszystko dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków

- Szukamy możliwości finansowania renowacji zabytków, gdzie tylko to jest możliwe - tłumaczy Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. - Potrzeby są nieograniczone, a finanse samorządów coraz skromniejsze.

Dofinansowanie w ramach programu "Odbudowa zabytków" przyznawane jest na działania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami - konieczne jest, by obiekt był wpisany do rejestru zabytków. Udział w programie jest dla samorządów bardzo korzystne. Może bowiem wynosić nawet 98 proc. wartości inwestycji (minimalny wkład własny - jedynie 2 proc.!). To prawdopodobnie dlatego samorząd może złożyć najwyżej dziesięć wniosków - składa się je do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.