Szczecin przekazał świetlicę stoczniową instytucji, która ma z niej zrobić perłę

Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie zostało powołane kilka miesięcy temu, aby po przejęciu nieruchomości wartych ok. 10 mln zł, wyremontować je i stworzyć coś na kształt nowoczesnego muzeum. Dlatego Centrum wystąpiło do miasta o przekazanie gruntów w formie darowizny.

Centrum ma za zadanie przygotować i udostępnić zwiedzającym dwie wystawy: pierwszą poświęconą historii ruchu społecznego „Solidarność” oraz drugą, poświęconą przemysłowi stoczniowemu w stolicy Pomorza Zachodniego.

- Świetlica stoczniowa jest miejscem szczególnym dla Szczecina. To w niej obradował tzw. Ogólnomiejski Komitet Strajkowy w grudniu 1970 r., tu padły hasła wolnych władz związków zawodowych, to w niej odbyła się słynna rozmowa robotników z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem w styczniu 1971r., to w niej podpisano pierwsze porozumienie z rządem 30 sierpnia 1980 r., co otworzyło drogę do powstania NSZZ „Solidarność”, a w konsekwencji doprowadziło do obalenia komunizmu w Polsce. Świetlica jest symbolem walki o wolność Polski. Świetlica stanie się miejscem wystaw, przestrzenią kulturalną, otwartą i dostępną dla społeczeństwa. Będziemy opowiadać historię ludzi, którzy żyli ideałami i chcieli je zrealizować. Chcemy o tym opowiedzieć ciekawie, przy wykorzystaniu najnowszych technik, aby zrealizować walor edukacyjny tego pomysłu. Gdy pierwszy raz w nim stanąłem od razu naszła mnie myśl, że to wspaniałe miejsce na muzeum - powiedział prof. Sebastian Ligarski, szef Centrum.