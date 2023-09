Szczecin chce oszacować ile jeszcze w mieście jest tzw. kopciuchów i zaprasza do wypełnienia ankiety

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

- Złożenie ankiety nie zobowiązuje do udziału w programie - zaznacza przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Ostateczny termin złożenia ankiety mija 30 września tego roku. Rachunki za ogrzewanie to jedna z najwyższych pozycji w domowym budżecie. Na ich wysokość ma wpływ sposób w jaki ogrzewamy dom oraz standard ocieplenia budynku. Polski Alarm Smogowy opublikował kalkulator pozwalający rzetelnie ocenić roczny koszt ogrzewania domu jednorodzinnego.

Anonimowe ankiety można składać do 30 września 2023 r. 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimat@um.szczecin.pl; 2. w urnie znajdującej się w holu – przed salą Obsługi Interesantów (nr 62) Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1; 3. w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 przy stanowisku 27-28; 4. pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Największy wpływ na koszt ogrzewania domu ma standard ocieplenia, a więc izolacja ścian, dachów, jakość okien i drzwi. Na przykład dla typowego domu (150 m2/rodzina 4 osoby) słabo ocieplonego (zużycie energii cieplnej na poziomie 170 kWh/rok/m2) roczny koszt ogrzewania gazem to około 10 400 zł. Dla domu ocieplonego w standardowym zakresie (80 kWh/rok/m2) cena spada do 5 700 zł. Dla domu o bardzo wysokim standardzie energetycznym (15 kWh/rok/m2) to już tylko 1987 zł rocznie.

Porównanie różnych sposobów ogrzewania domu pokazuje również, że pozaklasowe kotły na węgiel i drewno pozostają jedną z najdroższych metod ogrzewania, szczególnie w przypadku słabo ocieplonych domów. Przykładowo, ogrzanie typowego domu (150m2/4 osoby) o średnim ociepleniu (120 kWh/m2/rok) za pomocą węgla spalanego w “kopciuchu” będzie kosztować około 12 000 zł. W przypadku gazu ten koszt spadnie do 7 800 zł, a dla powietrznej pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym będzie to 7 200 zł.

Kalkulator kosztów powstał w oparciu o bardziej rozbudowany kalkulator, który przygotowało Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) i może zostać pobrane bezpłatnie ze strony organizacji. Dane, na których opiera się kalkulator, są uaktualniane co trzy miesiące. Ile kosztuje cię ogrzewanie domu i ogrzewanie wody - odpowiedź znajdziesz pod adresem: www.polskialarmsmogowy.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania/