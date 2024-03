Świt Szczecin lideruje w III lidze i nerwowo czeka na stadion [KOMENTARZ]

Piłkarze walczą o punkty, ale w klubie nie brakuje obaw, gdzie zespół będzie grał w II lidze. Pierwsze głosy o konieczności przebudowy stadionu przy ul. Stołczyńskiej pojawiły się w 2018 r., od paru lat znamy wizualizacje nowej trybuny, ale na deklaracjach długo się kończyło. Wydaje się, że teraz temat stadionu Świtu zrobił się tak gorący, że wyjścia już nie ma. Podczas ostatniego meczu z Elaną na obiekcie pojawił się prezydent Szczecina Piotr Krzystek, byli też jego konkurenci w wyborach samorządowych. Wszyscy mówią: stadion musi być zmodernizowany.

I dobrze, ale znów są nerwy, bo za te prace miasto zabrało się z opóźnieniem. Klub naprawdę wykonał dużo, by stadion dopasować do II ligi, ale piłka jest teraz po stronie urzędników. By Świt grał w II lidze stadion przy Stołczyńskiej musi spełniać określone warunki. Ten podstawowy to trybuna na 900 miejsc, z których 250 będzie zadaszone. Jest więc pomysł na tzw. trybunę modułową. Przetarg ogłoszony, a rozstrzygnięty ma być zaraz po świętach. Czy miasto zdąży z modernizacją? Obaw nie brakuje, bo to kwestia odwołań, produkcji, robót. A proces licencyjny będzie konkretny, więc już teraz działacze rozglądają się za alternatywnymi rozwiązaniami. Może pierwsze mecze Świt w II lidze zagra w Świnoujściu, może w Stargardzie, a może miasto wymusi, by Pogoń wpuściła świtowców na Twardowskiego (to stadion miasta, który jest administrowany przez Pogoń). To ostatnie to najbardziej logiczne rozwiązanie awaryjne, bo konieczność gry poza Szczecinem byłaby wstydliwa dla miasta, a dla zespołu byłaby sporym utrudnieniem.