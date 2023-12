Świnoujście z budżetem na nowy rok. Będzie leśna promenada, nowy tunel i centrum zarządzania ruchem

Najpierw projekt budżetu zaakceptowała Regionalna Izba Obrachunkowa, teraz przyjęli go (choć niejednomyślnie) świnoujscy radni. Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz podczas sesji podkreślał, że to budżet zrównoważony, a większość planowanych w nim inwestycji to nie są nowe realizacje, ale te, które będą kontynuowane.

Podczas prezentacji dla radnych miasto przedstawiło szczegółowo 16 inwestycji, z których każda ma budżet przekraczający milion złotych. To m.in. nowe budynki TBS (ponad 22,5 mln złotych) oraz budowa systemu zarządzania ruchem w mieście (blisko 20 mln zł).

Mieszkańcy doczekają się także przebudowy ulic Barlickiego, Ludzi Morza, Nowojachtowej i budowy obwodnicy wschodniej, która połączy tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu.

W 2024 roku (wykonawca jest już na placu budowy) ma zostać oddana do użytku tzw. Promenada Leśna. - Zupełnie inna od dotychczasowych promenad, zaplanowana tak, aby nie wycinać drzew, wśród których będzie prowadzić — tłumaczył Janusz Żmurkiewicz.