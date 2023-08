Święto Wojska Polskiego pod Pomnikiem Czynu Polaków na Jasnych Błoniach

W uroczystościach wzięli udział: przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Szczecin i władz lokalnych, kompania honorowa 12. Dywizji Zmechanizowanej oraz orkiestra wojskowa.

Oficjalnie Święto Wojska Polskiego jest obchodzone 15 sierpnia. Zostało ustanowione w celu upamiętnienia "Cudu nad Wisłą", czyli zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Gospodarzem uroczystości był generał brygady Dariusz Machula.

Wojewoda zachodniopomorski przywitał obecnych na uroczystości kombatantów i weteranów wojskowych.

- Są cztery elementy państwa, które sprawiają, że państwo może istnieć i funkcjonować. Pierwszy z nich wydaje się najbardziej oczywisty - to naród. My jesteśmy narodem, który ma już tysiącletnią historię. Narodem, który przetrwał bardzo wiele burz i wichrów i doszedł do niepodległej. Ten naród ma swój język, swoją kulturę i swoją tradycję i my ją pielęgnujemy. Drugi element, aby państwo mogło istnieć w pełnym wymiarze, to jest terytorium. Dzisiejsza Polska jest między Bugiem a Odrą, nad którą my mieszkamy, między naszym Bałtykiem a górami. Trzeci element to wybrane demokratycznie władze, konstytucyjne władze, wybrane przez Polaków i będące wyrazem ich woli. Prezydent, rząd, sejm, senat, samorządy. I wreszcie czwarty element, a właściwie czwarty fundament państwa, o którym często zapominano, a więc ci, którzy stanowią o bezpieczeństwie i chronią to państwo w sposób fizyczny. Mam na myśli armię i wszystkie służby mundurowe. Te cztery elementy stanowią o tym, że państwo istnieje, trwa i może się rozwijać - mówił wojewoda.