Świetna zabawa kibiców Kinga Szczecin i wsparcie w końcówce meczu z Włochami [ZDJĘCIA]

King szybko przejął inicjatywę w spotkaniu i budował przewagę. Kibice przecierali oczy ze zdumienia.

- Liczyłem na zwycięstwo, ale zupełnie nie spodziewałem się tak dobrej gry i wysokiego prowadzenia. Szok, zagrali świetnie - mówił pan Marek, sympatyk Kinga.

Publiczność dopisała, ale przy jeszcze większym zaangażowaniu klubu w promocję - obiekt mógł być wypełniony w całości. Atmosfera była świetna. Wataha - ultrasi Kinga - dopingowała od początku do końca. A gdy zespół miał kryzys w końcówce - podnieśli się z krzesełek wszyscy, by dopilnować zwycięstwa.

To się udało. King wygrał i został nawet liderem grupy po 1. kolejce.

Teraz szczecińscy kibice Kinga mobilizują się na piątkowy mecz w Gdyni i wtorkowy w Ludwigsburgu. To ok. 800 km od Szczecina, a spotkanie zaplanowane zostało na godz. 20. Środek tygodnia - trudniej o zwolnienia w pracy. Mimo to chętnych do wyjazdu nie brakuje.