Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 28.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Bartkowo, 19d, 21, 23, dz.nr 8/11 stawy. 30.04 od godz. 9:00 do 15:00

Banie ul. Baniewicka działki 430/3, 433/5 30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Chojna ul Narciarska działki 120/13, 120/16, 134/4, 134/6 29.04 od godz. 9:00 do 12:00

Moryń ulica Świerkowa 1 i 3 29.04 od godz. 8:00 do 14:00

Miroszewo, 2 do 4, 9 do 12, 15, 22, 26, dz.nr 207/4, 207/5, 907 do 909, 913 do 918, 924. 30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Police, ul. Nadbrzeżna 34b do 34d, 34h, 34i, dz.nr 105/17. 29.04 od godz. 9:00 do 15:00

Pilchowo, ul. Warszewska dz.nr 131/37 do 131/40, Widokowa 32. 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Witkowo II ul Kresowian działki numer 928/1, 928/2, 928/3, 928/4,9285, 928/6 30.04 od godz. 8:15 do 14:15

Witkowo ul Różana działka 908/17 29.04 od godz. 13:00 do 15:00

Mielęcinek 33A 6.05 od godz. 8:00 do 13:00

Pyrzyce ul. Lipiańska od bud. 37 w stronę Lipian, ul. Młodych Techników 1, 3, 5 abc, Tęczowa, Akacjowa, Reymonta, 29.04 od godz. 8:30 do 10:00

Banie ul Baniewicka (cała ulica) ,Banie ul Dworcowa nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 , stacja Paliw HIL-GAZ, 9.05 od godz. 9:00 do 13:00

Pniewo, ul. Gryfińska 30m, 30o, dz.nr 395/3. 9.05 od godz. 8:00 do 15:00

Moryń ul. Dworcowa nr 13, 13A, 13B, 15C, 18 7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Stargard ul I Brygady firmy Alupol, Juan Meble, Luxpol Bis, Stolarnia

2.05 od godz. 9:00 do 12:00

Żarowo ul Przyrodnicza nr 36, ul Przyrodnicza działki numer 289/8, 289/9, 289/10

6.05 od godz. 8:15 do 14:15

Klępino od numeru 1 do numeru 16B oraz od numeru 64B do numeru 100

6.05 od godz. 9:00 do 14:00

Burhaga oraz Boguszyce

7.05 od godz. 8:30 do 14:30

Strachocin 72, 72A, 76

7.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin

Szczecin, ul. Grodzka 23, 24, 38, 40, Kurkowa 1.

2.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla ul. Sprinterska, Maratońska, Olimpijska, Kolarska, Orna 1 do 5, Nehringa 50 do 66.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat goleniowski

Osina działki nr 464, 461

2.05 od godz. 9:00 do 14:00