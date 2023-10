Arkadiusz Miłoszewski: Jak grasz dobrą koszykówkę, to wszędzie możesz wygrywać

King świetnie rozpoczął rywalizację grupową w Lidze Mistrzów. Momentami bawił się z włoskim Dinamo Sassari, a jedynie końcówka spotkania była nieudana.

- Mieliśmy dwie twarze w tym spotkaniu – szczęśliwą i smutną. Pierwsza twarz to ten debiut, wygrana, świetny początek, nasza koszykówka i 60 punktów w pierwszej połowie. Drugi obraz to końcówka meczu, a małe punkty będą się liczyć. Jak się prowadzi wysoko to trzeba trzymać przewagę, bo będą rewanże. Czwarta kwarta do zapomnienia. Takich prezentów nie można rozdawać na takim poziomie – mówił Miłoszewski. - Początek wymarzony. Były obawy, bo graliśmy z rutyniarzami LM. Ale mogę powtórzyć to, co trener gości: jak grasz dobrą koszykówkę, to wszędzie możesz wygrywać. Wiemy, że w poprzednich sezonach polskie zespoły ciężko miały w LM, a my wygraliśmy i chcemy kolejnych zwycięstw.