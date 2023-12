Święta Bożego Narodzenia w międzyzdrojskim urzędzie zaczęły się już w poniedziałek [ZDJĘCIA, WIDEO]

Zapowiadają, że w przyszłym roku również chętnie takie ozdoby dla magistratu przygotują wraz z dziećmi.

- To ważne, aby dzieci oswajały się z atmosferą urzędu - podkreśla Beata Kiryluk. - Liczymy, że to one wkrótce będą chciały z nami pracować. Trzeba je od małego oswajać, przygotowujemy je - śmieje się zastępca burmistrza.