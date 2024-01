Styczniowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

W rok wchodzimy krokiem spokojnym, otwarci na to, co nam przyniesie. Może bez szczególnej listy postanowień i bez niej postawiliśmy przed sobą sporo zadań do realizacji. To czego nam potrzeba to solidnej dawki inspiracji, ale spoglądając na plany i zapowiedzi twórców, instytucji czy firm, wiemy, że nam ich nie zabraknie.

Ostatnie 12 miesięcy owocowało w ważne jubileusze - 10 lat skończyła Trafostacja Sztuki w Szczecinie, OFF Marina, marka Closhee i my. Wierzymy, że te nowe 10-lecia będą świeżymi rozdziałami, a także impulsami dla młodych zdolnych, na których zawsze jesteśmy otwarci. Chociaż nie tylko jubileusze motywują. Rozpoczęcia działalności, premiery, prezentacje, nagrody i wiele innych - miasto w nie obfituje, a my staramy się być obecni w każdym ważnym dla was momencie.