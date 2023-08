Stoczniowa świetlica w Szczecinie zostanie odrestaurowana. Poznaliśmy już nazwę projektu

- Po szesnastu latach starań o to, by odbudować miejsce tak ważne dla Szczecina, czyli świetlicę stoczniową, nareszcie zrobimy pierwszy krok - zapowiedział Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. - 28 sierpnia w Szczecinie odbędzie się uroczystość powołania do życia nowej instytucji kultury, której zadaniem będzie doprowadzenie do wyremontowania historycznego kompleksu budynków stoczniowych i zabytkowej drogi dojazdowej.

Porozumienie zostanie podpisane w obecności Piotra Glińskiego, ministra kultury, Piotra Dudy, przewodniczącego "Solidarności" i europosła Joachima Brudzińskiego.

Jak podkreślił przewodniczący Jurek, nowa instytucja będzie podlegać bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Znamy już nawet jej przyszłego szefa. - Zostanie nim Marcin Stefaniak, obecny szef Najwyższej Izby Kontroli - zakomunikował przewodniczący Jurek.

Związkowcy zapewniają, że remont świetlicy nareszcie się rozpocznie. Zgodnie z planem ma się zakończyć za 3 lata.