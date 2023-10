Startuje 8. edycja Festiwalu EuroMusicDrama 2023 w Teatrze Kameralnym

8. edycja Festiwalu EuroMusicDrama 2023 - program

Występują: Honoka Yen , Ariane Jacob , Stephan Sordet , Gilles Pugibet, Jean-Marc Fessard , Patrycja Fessard , Armand Witold

Adam Opatowicz i Michał Janicki.

8 października, godz. 17, Teatr Kameralny

Bogusław Schaefer "Audiencja 2". Reżyseria i interpretacja Mikołaj Grabowski. Euromusicdrama zaprasza Mikołaja Grabowskiego znakomitego aktora i reżysera min. "Kwartetu" Bogusława Schaefera, który zrewolucjonizował rolę muzyki w teatrze. Tym razem tytułem jakiego podjął się Mikołaj Grabowski jest "Audiencja 2". Podczas specyficznie schaefferowskiego wykładu o nowej muzyce, z surrealistycznym epizodem sennym pośrodku utworu, aktor-prelegent najpierw wygłasza monolog o sztuce i kondycji artysty we współczesnym świecie, by następnie przejść do odważnego i nieobliczalnego happeningu z widzami, którzy stają się czynnym uczestnikiem zdarzenia. Pozorna przypadkowość wydarzeń widowiska i jego żywiołowość gwarantują wyborną zabawę i śmiech do łez. To także rzadka okazja do zobaczenia w akcji aktora, reżysera, dyrektora wielu znakomitych scen w Polsce, Mikołaja Grabowskiego, który to jako pierwszy się podjął próby zainscenizowania i zagrania "Audiencji 2".