Stadion Pogoni Szczeci na ostatniej prostej [ZDJĘCIA]

Początek lipca to przerwa w rozgrywkach, ale zarazem przygotowania do nowego sezonu i m.in. spotkań Pogoni w europejskim pucharze. Jeszcze niedawno pojawiały się informacje, że możliwe jest udostępnienie kolejnych gotowych już sektorów na trybunie wschodniej dla kibiców. Z wyjątkiem jednego sektora na trybunie południowej – nic takiego nie nastąpiło.

- Kwestie dotyczące udostępniania części stadionu mogą być oczywiście analizowane, natomiast nie jest to prosta sprawa. Trzeba mieć na uwadze kilka aspektów, głównie tych związanych z bezpieczeństwem. Konieczne jest wyznaczenie strefy imprezy masowej i wyznaczenie wyjść ewakuacyjnych. Przepisy w tym zakresie są bardzo rygorystyczne i na tym etapie inwestycji jest to trudne do zrealizowania – podkreśla Piotr Zieliński z UM Szczecin.