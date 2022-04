Edi Andradina: Nie ma łatwiejszego terminarza. Punkty można zgubić wszędzie

Widzisz faworyta do mistrzostwa Polski?

Edi Andradina: Zdecydowanego faworyta nie widzę, ale na pewno mogę zapewnić, że kibicuję Pogoni Szczecin. Ale też nie powiem, że jest głównym faworytem. Nie ma takiego zespołu, ciężko byłoby go wskazać.

Czy coś się negatywnie zaskoczyło w grze Pogoni czy jednak plusów jest zdecydowanie więcej?

Nie ma elementu, który mnie zaskoczył. Pogoń cały czas jest w czołówce ligowej, prezentuje się bardzo dobrze. Ja wiem, że ma za sobą porażkę, ale do tej pory było tak, że jak Pogoń miała słabszy mecz to w 4-5 kolejnych prezentowała się o wiele lepiej. Na to liczę również teraz. Przegraliśmy z Płockiem, ale inne drużyny nie potrafiły tego wykorzystać i też potracili punkty.

Czy w szatniach dużo się dyskutuje nad spotkaniami, które pozostały do końca sezonu czy jednak głównie się myśli o tym najbliższym?

Na tym poziomie to zawodnicy powinni być świadomi tego, o co grają i z kim jeszcze będą walczyć. Ale też najważniejszy jest ten pierwszy mecz przed nami, bo trzeba go wygrać, by pozostawać w grze o coś. Trzeba się koncentrować, stawiać krok po kroku. Nie można się za mocno rozpraszać tym, co będzie za 2-3 tygodnie.