Pogoń Szczecin sprzedała wszystkie bilety na finał Fortuna Pucharu Polski

- W ekspresowym tempie zakończyła się sprzedaż 5000 pakietów na finał, które dystrybuował klub. Nie oznacza to jednak, że nie będzie już możliwości zakupu pakietu/biletu na mecz finałowy. Przeciwnie - opcji jest kilka – poinformował w piątek Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni.

Dla Pogoni PZPN zarezerwował cały łuk za jedną z bramek. To 10 tysięcy biletów. Pogoń podjęła decyzję, że połowę przekaże do dystrybucji dla stowarzyszenia kibiców, a drugą połowę sprzeda sama. W czwartek ruszyła sprzedaż dla karnetowiczów (sprzedanych zostało ok. 2500 pakietów), a w piątek dla pozostałych chętnych i też szybko się zakończyła.

- Klub wystąpił już do Polskiego Związku Piłki Nożnej o udostępnienie dodatkowej puli biletów w tzw. sektorach buforowych. W przypadku pozytywnej decyzji ze strony federacji, poinformujemy o zasadach i harmonogramie sprzedaży wejściówek na te miejsca osobnym komunikatem – informuje Ufland.