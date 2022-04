To są wyceny umowne, ale zbliżone do boiskowej wartości zawodników. Portal transfermarkt.pl każdego roku 2 lub 3 razy aktualizuje stawki, by były jak najbardziej miarodajne. W Pogoni Szczecin mamy nowego lidera. Stary – Kacper Kozłowski – w styczniu przeniósł się do Anglii, a gra obecnie w Belgii. Ile teraz są warci piłkarze Pogoni? Informacje na kolejnych odsłonach.

Andrzej Szkocki/Polska Press