Średniowieczne wojenne i pokojowe zwyczaje można zobaczyć od dziś w Wolinie

Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie już parę lat temu zapisał się w kalendarzu nie tylko popularnych imprez, ale też historycznych, edukacyjnych czy nawet kulinarnych.

W czwartek o godzinie 11 przemarszem korowodu spod katedry w Wolinie rozpoczęła się XXVIII edycja festiwalu. Impreza potrwa do niedzieli do godziny 18. Ten festiwal to jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, w której uczestniczy ok. 2000 osób z 30 krajów świata. Prezentowane są na niej warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki dawnej, regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów oraz wielkie bitwy na ponad 600 wojów. Zwiedzający będą mieli okazję przeżyć „żywą lekcję historii” i zobaczyć jakie zawody wykonywano, jakie potrawy spożywano, jak spędzano czas wolny oraz jak wyglądały i ile ważyły pancerze wojowników. W tym roku organizatorzy zaplanowali też pokazy średniowiecznych rzemiosł, m.in.: skórnictwa, bursztyniarstwa, snycerstwa, rogownictwa, wikliniarstwa i innych. Będzie również prezentacja uzbrojenia średniowiecznego wojownika z możliwością przymierzenia niektórych elementów, a bardziej wytrwali mogą nawet spróbować swoich sił w walce, czy strzelania z łuku lub rzucania oszczepem. Nie obędzie się także bez prezentacji i degustacji średniowiecznych przysmaków, zabawie na placu zabaw dla najmłodszych, gdzie odbywają się gry, konkursy i turnieje (przygotowane i przeprowadzone przez szkołę podstawową w w Wolinie). Jest też strefa czytania, czyli miejsce, w którym odwiedzający będą mogli kupić książki, spotkać się z ich autorami oraz wziąć udział w interesujących prelekcjach i warsztatach. Podczas festiwalu będzie można wysłuchać usłyszymy ją w wykonaniu takich zespołów, jak Ezibaba (Polska), Dunajowi (Polska), Strigon (Słowacja), Daj Ognia (Polska) i innych.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów w Województwie Zachodniopomorskim. Program Festiwalu:

Czwartek , 03 Sierpnia 2023

11.00 – Przemarsz oraz uroczyste rozpoczęcie festiwalu. Korowód ruszy spod katedry w Wolinie. Obrzęd przekazania władzy jarlowi Jomsborga – kapłani wraz z burmistrzem przekazują insygnium jarlowi.

11.30 – Otwarcie świątyni – taniec wojowników i blot – skandynawski obrzęd ofiarowania.

11.30 – Egzamin dla wojowników posługujących się bronią drzewcową.

12.00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania.

12.00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca.

12.30 – 14.00 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejście do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw,. źrebi.

13.00 – Warsztaty szycia zabawek – możliwość uczestnictwa zwiedzających.

13.00 – Śpiewanie galdr – wieszczba Volvy.

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy.

14.00 – Inscenizacja obrzędu planów na podstawie zapisów kronikarskich i danych etnograficznych oraz prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu.

14.30 – Skaldowe opowieści o Bogach i bohaterach.

14.30 – Targ niewolników. F

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejście do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw,. źrebi.

15.00– Warsztaty wyrobu prostych instrumentów – możliwość uczestnictwa zwiedzających.

16.00 – Potyczki Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą manewry między dwoma obozami wojów. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja.

17.30 – O Wisnie co dla Danów wojowała i jej nagich wojownikach na motywach Pieśni de bello Bravico (Bravallathuli) Saksona Gramatyka – inscenizacja epickiej opowieści o bitwie z czasów wikingów połączona z pokazem kunsztu.

19.00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca.

Piątek,04 sierpnia 2023 roku

10.00 – Turniej łuczniczy – plac strzelniczy.

10.00 – Egzamin dla wojowników posługujących się bronią drzewcową, c.d.

10.30 – Bitwa o most – eliminacje.

11.00 – WIEC/TING Poranny – zgromadzenie wolnych mężczyzn.

11.30 – Otwarcie Świątyni – taniec wojowników i blat – skandynawski obrzęd ofiarowania.

12.00 – Otwarcie Świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania. H

12.30 – 14.00 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA –indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi.

13.00 – Strefa czytania – Z Hedeby do Wolina. Dzieje handlu bałtyckiego w epoce wikingów – prelekcja doktora Piotra Pranke

13.00 – Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków – Agnieszka Borowska.

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu Birka Boyz.

13.30 – Wikińskie zdobnictwo i jubilerstwo – warsztaty Grzegorza Pilarczyka.

14.00 –Turniej walk indywidualnych o nagrodę jarla JOMSBORGA .

14.00 – Przybycie Wikingów do Vindlandu – czyli o tym jak Palnatoki otrzymał od Burysława we władanie Jóm i jak Sigvalgi został jarlem Jomsborga.

14.00 – Strefa czytania – Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej – spotkanie autorskie z profesorem Jakubem Morawcem.

14.00 – Inscenizacja obrzędu planów na podstawie zapisów kronikarskich i danych etnograficznych oraz prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu.

14.30 – Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków – Agnieszka Borowska.

14.30 – Skaldowe opowieści o Bogach i bohaterach.

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym na wróżbę z tzw. źrebi.

15.00 – Strefa czytania – Jak dobrze być złym. Łotrzy i banici średniowiecznej Skandynawii – prelekcja doktora Łukasza Malinowskiego.

16.00 – Potyczka Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja.

17.00 – Konkurs na strój kobiecy.

17.30 – Strefa czytania – Legenda Jomsborga w teatrze – spotkanie z Perem Borgiem i Stefanem Mazurem ze Stella Maris.

18.00 – O przyjęciu wojowników do bractwa – O przyjęciu Vagna do Bractwa Jomsvikingów, Jomsviking saga.

18.30 – Eliminacje do turnieju walk indywidualnych o nagrodę jarla JOMSBORGA. Każda grupa chętna wziąć udział w turnieju wystawia po dwóch wojów. Turniej ten jest wyłącznie dla uczestników festiwalu, ale ma on charakter pokazu i prezentacji sposobów walki.

19.00 – Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy. Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone z turystów zwiedzających festiwal.

19.00 – 21.00 – TEATR NORWESKI.

Sobota, 05 sierpnia 2023 roku

10.00 – Strefa czytania – „Opowieści Baby Tiny. Mity o słowiańskich boginiach” – spotkanie autorskie z Martiną Manderą – Rzepczyńską.

10.30 – Bitwa o most – finał.

11.00 – Strefa czytania – Imperium sine fine – świat bez końca w Kronice Adama z Bremy – prelekcja doktora Piotra Pranke.

11.00 – WIEC/TING Poranny.

11.30 – Test wikinga – próba wody. Wojownicy walczą kijami stojąc na desce pomiędzy dwiema łodziami. Wygrywa ten, który nie wpadnie do wody.

11.30 – Otwarcie świątyni – taniec wojowników i blot– skandynawski obrzęd ofiarowania.

12.00 – Strefa czytania – Król Danii Harald Sinozęby i jego związki z Wolinem – prelekcja profesora Jakuba Morawca.

12.00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania.

12.30 – Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy. Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone z turystów zwiedzających festiwal.

12.30 – 14.00 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi.

13.00 – Strefa czytania – Żmij vs. smok – znaczenie mitologicznych istot w wierzeniach słowiańskich przodków w kontekście powieści „Żmijątko” Moniki Maciewicz.

13.00 – Spryt Sigvaldiego, czyli jak władztwo Burysława uwolniono od trybutu i jak Sigvaldi pojął za żonę Astrydę.

13.00 – Śpiewanie galdra wieszczba Volvy.

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boyz.

14.00 – Inscenizacja obrzędu plonów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych następnie prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu.

14.00 – Strefa czytania – „Słowiańskie heheszki” – spotkanie autorskie z Krzysztofem Lipińskim.

14.30 – Skaldowe opowieści o Bogach i bohaterach.

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, wróżba z tzw. źrebi.

15.00 – Niesamowite mity i legendy nordyckie – spotkanie z rysownikiem Markiem Mandzińskim oraz doktor Renatą Leśniakiewicz-Drzymałą, autorami cyklu komiksowego „Niesamowite mity i legendy nordyckie”.

15.00 – Targ niewolnic.

16.00 – Potyczka Słowian i wikingów.

17.30 – Strefa czytania – Niewolnicy i nie tylko. Wyprawy wikingów na Wschód – prelekcja doktor Moniki Maleszki – Ritchie.

17.30 – Rozstrzygnięcie turnieju łuczniczego.

18.30 – Kruczy turniej.

19.30 – SWAĆBA – obrzęd zaślubin jeśli zgłosi się chętna para.

21.00 – Uczta Dla Wykonawców.

Niedziela,06 sierpnia 2023 roku

10.00 – Strefa czytania – Wyprawy wojenne Haralda Srogiego – prelekcja doktora Macieja Lubika.

11.00 – WIEC/TING Poranny

11.00 – Strefa czytania – Jak dawniej pływano – prelekcja Jarosława Bogusławskiego

11.30 – Otwarcie świątyni – taniec wojowników i blot – skandynawski obrzęd ofiarowania.

12.00 – Otwarcie świątyni – rytualne niecenie ognia, wniesienie stanic, modlitwa do ognia i ofiarowanie – słowiański obrzęd ofiarowania.

12.00 – Strefa czytania – Dzieje Skalda Ainara – spotkanie autorskie z doktorem Łukaszem Malinowskim.

12.30 – Finał turnieju walk indywidualnych o nagrodę jarla JOMSBORGA.

12.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi.

13.00 – Jak sagi spisywano – prelekcja Agnieszki Węgrowskiej.

13.00 – Śpiewanie galdr – wieszczba Volvy.

13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu grupy Birka Boyz.

14.00 – Strefa czytania – Kolorowe litery gęsim piórem pisane – tworzenie inicjałów wczesnośredniowiecznych – warsztaty prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską.

14.00 – Inscenizacja obrzędu planów na podstawie zapisów kronikarskich oraz danych etnograficznych następnie prelekcja o obrzędowości słowiańskiej i jej rekonstruowaniu.

14.30 – Inscenizacja legendarnego „krwawego orła”.

14.30 – 15.30 – ŚWIĄTYNIA OTWARTA – indywidualne wejścia do świątyni oraz rozmowa z żercami, w tym wróżba z tzw. źrebi.

15.00 – Strefa czytania – Literackie podróże Słowian i wikingów – panel dyskusyjny z udziałem Moniki Maciewicz, doktora Łukasza Malinowskiego i doktora Piotra Pranke.

16.00 – Potyczka Słowian i wikingów. Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja.

17.00 – Występy grup muzycznych i nauka tańca.

*w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od organizatora program może ulec zmianie

