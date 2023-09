Sprawdzą stopień zanieczyszczenia dna Jeziorka Słonecznego na Gumieńcach

W Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Szczecinie odbyła się w środę kolejna narada ekspercka, w czasie której zdecydowano o konieczności przeprowadzenia analizy laboratoryjnej osadów dennych pobranych z Jeziorka Słoneczne. Dalsze działania zależą od wyników przeprowadzonych badań. To one przesądzą w jaki sposób zostanie wydobyty i zutylizowany wybrany urobek.

Przypomnijmy, że Jeziorko Słoneczne i wpadająca do niego rzeka Bukowa zostały skażone na początku września - tafla wody pokryła się żółto-brązową zawiesiną. Przypuszcza się, że przyczyną zanieczyszczenia wody był pożar w niedalekim Mierzynie - pailła się hala magazynowa firmy "Mabo" zajmująca się produkcją ocynkowanych konstrukcji stalowych. Istnieje podejrzenie, że nienaturalne wybarwienie jeziora jest skutkiem gaszenia tego pożaru - woda użyta przez strażaków spłynęła do kanalizacji i rowów melioracyjnych. Hala znajduje się przy cieku Wierzbak, który wpada do rzeki Bukowa zasilającej Jezioro Słoneczne.