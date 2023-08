"Solidarność" popiera strajk w HK Scan w Świnoujściu. Będzie pikieta związkowców

"Chętni do udziału w pikiecie w Świnoujściu mogą się już zapisywać na wyjazd" - czytamy na stronie internetowej NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. Autokary będą czekać na nich na szczecińskich Jasnych Błoniach.

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbędzie się w HK Scan w Świnoujściu 8 sierpnia. Pracownicy przerwą pracę o godz. 10. W tym samym czasie przed siedzibą firmy pikietować mają związkowcy z "Solidarności" - by wzmocnić protest pracowników, którzy ostrzegawczo przerwą pracę.

Związkowcy zorganizowali więc referendum, w którym pracownicy zakładu opowiedzieli się za zorganizowaniem strajku ostrzegawczego. Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego popiera ich żądania i wesprze strajkujących pracowników firmy HK Scan w Świnoujściu.

- Pikietując chcemy pokazać protestującym, że nie są sami - podkreśla przewodniczący Jurek.

Demonstrujący związkowcy przekażą też petycję przedstawicielom HK Scan. Zapewniają, że chcą doprowadzić do jak najszybszego porozumienia stron, by nie dopuścić do zorganizowania strajku bezterminowego.