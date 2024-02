Sklepowi złodzieje zatrzymani. Kradli na terenie kilku województw

Dwaj mężczyźni, wieku 37 i 51 lat, dokonywali kradzieży na terenie powiatu wałeckiego oraz województwa lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Wałeccy kryminalni ustalili, że kradzieże w znanej sieci sklepów przeprowadzali dwaj obywatele Mołdawii.

W powiecie wałeckim mężczyźni dokonali głównie kradzieży artykułów przemysłowych i alkoholu na kwotę ponad 3 tysięcy złotych. Przy współpracy z policjantami z Człuchowa obaj sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.

Zarówno 37- i 51-latek przyznali się do popełnianych kradzieży i dobrowolnie poddali się karze. Za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.