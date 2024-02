Kierował pod wpływem narkotyków. 35-latek zatrzymany przez policjantów ze Szczecina. Mężczyzna stracił prawo jazdy

- Szczecińscy "Wywiadowcy", którzy pełnili nocną służbę na terenie miasta w pewnym momencie zauważyli kierującego Fordem Mondeo. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy dynamicznie zawrócił i przyśpieszył. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. 35-latek był zdenerwowany i pobudzony. To wzbudziło podejrzenia mundurowych, iż może być pod wpływem środków odurzających. Kierowca oświadczył jedynie, że jeśli coś zażywał to… nieświadomie - informuje policja.