Siedem premier zapowiada Teatr Współczesny na nowy sezon artystyczny [ZDJĘCIA]

- Dla mnie teatr to jest podróż, to jest spotkanie. My w taką podróż z państwem wyruszyliśmy z dyrektorem Mirosławem Gawędą dwa lata temu, nasza kadencja trwa pięć lat, więc dla nas to jest ważny moment, bo w tym roku jesteśmy na półmetku. W połowie tej drogi chcemy sprawdzić, gdzie jesteśmy i dokąd chcemy dotrzeć - mówi Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny TW. - W naszym teatrze zabieramy głos w ważnych sprawach, dajemy sobie odrobinę przyjemności, odrobinę smutku i odrobinę refleksji. Ale w podróży wspólnie z widzem musimy wiedzieć dokąd zmierzamy i jaki jest cel naszej podróży. W tym sezonie wyjątkowo do kilku podróży państwa zaprosimy i te pytania sobie zadamy.

W lutym 2024 na Dużej Scenie Mateusz Atman i Agnieszka Jakimiak zrealizują spektakl "Dobry piesek". Praca nad spektaklem podąża za przyszłymi, teraźniejszymi, prawdziwymi i możliwymi relacjami między psami i osobami, które sprawują nad nimi opiekę. Czy kiedykolwiek będzie to kontakt oparty na współistnieniu i symbiozie? Czy jesteśmy w stanie przekroczyć wpisany w niego stosunek władzy i posiadania?

W maju Anna Obszańska wyreżyseruje "Udar. Giselle". Opowieść o walce, jaką trzeba stoczyć, by odzyskać sprawność organizmu dotkniętego zawałem mózgu. W centrum znajduje się ciało. Ciało zaniedbane i niesłuchane. W czasach bezustannego pośpiechu z jednej strony ignorowane, a z drugiej – doprowadzane do granic możliwości. „Giselle” jako emblematyczny balet romantyczny stanowi pretekst do opowiadania o sile eksploatacji ciała, o popychaniu go do granic niezgodnych z fizjonomią, anatomią i prawami fizyki, o wycieńczającym treningu, o zachowaniu wręcz anorektycznej sylwetki po to, by osiągnąć iluzję, by stać się nadczłowiekiem.