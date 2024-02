Sensacja archeologiczna w Kamieniu Pomorskim! Znaleźli złoty dukat z XVIII wieku [ZDJĘCIA]

Co to za moneta?

Jest to złoty dukat wybity na terenie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Była to republika założona przez 7 protestanckich prowincji północnych – Holandii, Zelandii, Utrechtu, Groningen, Geldri, Overijssel, Fryzji. Republika funkcjonowała w latach 1581-1795.

Na awersie monety widzimy stojącego rycerza z mieczem wzniesionym do góry i trzymającego w drugiej ręce pęk strzał, po bokach jest data 17-77 i napis PAR(VAE)/ CRES(CUNT)/CONCORDIA/RES/ (w zgodzie nawet z małych rzeczy wyrastają wielkie).

Na rewersie w centralnej części znajduje się napis: MO:ORD: (może oznaczać „ Moneta Ordinum” co wskazuje, że moneta została wydana przez określone zrzeszenie) /PROVIN. (to skrót od „ Provinciae” co oznacza prowincję) /FOEDER/BELG (to prawdopodobnie „ Foederati Belgicae” lub „Belgii” co może oznaczać związek Belgii / AD LEG IMP (można interpretować jako „Ad Leges Imperii” co znaczy zgodnie z prawami imperium).