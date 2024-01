Samorządowa batalia o fotel prezydenta w Świnoujściu. Wiemy, kogo poprze Janusz Żmurkiewicz

Joanna Agatowska ogłaszając swój start w wyborach samorządowych, podkreśliła, że prosili ją o to sami mieszkańcy Świnoujścia. Przypomniała, że w poprzednich wyborach zajęła drugie miejsce (za Januszem Żmurkiewiczem, który wygrał w pierwszej turze) otrzymując 40 proc. głosów. Agatowska zapowiedziała, że w ciągu najbliższego miesiąca ogłosi szczegółowy program wyborczy.

Janusz Żmurkiewicz zapytany przez nas o to, kogo widziałby jako swojego następcę, odpowiedział wprost: - Na pewno nie tego, kto najwięcej krzyczy. Nie poprę pani Agatowskiej - stwierdził (słowne utarczki pomiędzy Żmurkiewiczem a Agatowską podczas sesji rady miasta i nie tylko są już wręcz legendarne). Według niego odpowiednią kandydatką będzie Dorota Konkolewska. - To osoba bardzo zaangażowana, konkretna, zadaniowa. Nie bez powodu chciałem, aby była prezesem tak strategicznej i ważnej placówki, jaką jest nasz szpital - mówi Janusz Żmurkiewicz.

Czy to kobiety powalczą o fotel prezydenta Świnoujścia? Na ten moment wszystko na to wskazuje. Swój udział w wyborach samorządowych już zapowiedziały Joanna Agatowska, radna Nowej Lewicy oraz prezeska świnoujskiego szpitala Dorota Konkolewska, która wystartuje jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej.

Dorota Konkolewska została wskazana na kandydatkę na najważniejszy urząd w mieście podczas konferencji KO, na której byli obecni najważniejsi politycy z regionu tej partii, m.in. Sławomir Nitras, Grzegorz Napieralski, Patryk Jaskólski czy Olgierd Geblewicz i Magdalena Kochan. Konkolewska już nakreśliła najważniejsze cele dla miasta, które będą osią jej kampanii. To m.in. duży nacisk na młodych. - Przyszłam na świat w placówce, którą dzisiaj zarządzam, w niej urodzili się też moi dwaj synowie. Pracuję w tym mieście prawie 30 lat, a na rzecz samorządu ponad 12. Teraz kiedy moi synowie są już dorośli podjęłam decyzję o zaangażowaniu się w działalność na rzecz miasta, aby mieć wpływ na jego gospodarkę, rozwój i kształt (...). Kiedy patrzę tutaj na mojego syna i wszystkich młodych tu ludzi to wiem, że to dla tych młodych ludzi mój start - powiedziała.

Janusz Żmurkiewicz od dawna zapowiada, że nie będzie już ubiegał się o urząd prezydenta. Nie oznacza to jednak, że odchodzi na polityczną i samorządową emeryturę. - Ogłoszę wszystko w swoim czasie - odpowiedział na nasze pytanie w tej sprawie. Konferencję na ten temat zapowiedział na wtorek 16 stycznia. Nieoficjalnie wiadomo, że Janusz Żmurkiewicz będzie startował do sejmiku województwa.