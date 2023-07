Są pieniądze na renowację czterech szczecińskich zabytków. Trzy kościoły i willa

Przypomnijmy, w marcu Szczecin złożył dziesięć wniosków o dofinansowanie (czyli tyle ile było można) na dziesięć różnych zabytków - ubiegając się w sumie o ponad 22 mln zł. O dotację starał się m.in. na remont Bramy Królewskiej, budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy al. Piastów i renowację rzeźby Władysława Hasiora: "Ptaki" (dzieło stoi w Parku Kasprowicza, w pobliżu Teatru Letniego).

- Potrzeby są nieograniczone, a finanse samorządów coraz skromniejsze - tłumaczy Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. - Dlatego podejmujemy starania, by szukać możliwości finansowania renowacji zabytków, gdzie tylko to jest możliwe.

W programie "Ochrona zabytków" warto brać udział, bo dofinansowanie jest bardzo atrakcyjne - może wynosić (maksymalnie) 98 proc. wartości inwestycji. A minimalny wkład własny to, jedynie, 2 proc. - to prawdopodobnie dlatego samorząd może złożyć najwyżej tylko dziesięć wniosków - składa się je do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Budżet Rządowego Programu "Ochrona Zabytków" sięga 3 mld zł.