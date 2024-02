Rysunki Andrzeja Mleczki można oglądać we foyer Teatru Polskiego

Wystawę można bezpłatnie obejrzeć na poziomie -3 teatru, przy wejściach na Scenę Włoską i Scenę Kameralną: na godzinę przed spektaklami.

Andrzej Mleczko urodził się w 1949 roku w Tarnobrzegu. W latach 1966 -1974 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1971 r. zadebiutował na łamach krakowskiego dwutygodnika "Student". Rozpoczął stałą współpracę z czołowymi czasopismami polskimi i zagranicznymi, gdzie opublikował dotychczas ponad 25 000 swoich grafik i rysunków. W swojej twórczości przedstawia w ironicznej formie problemy obyczajowe i polityczne, którymi żyje Polska i świat. Obecnie jego rysunkowe komentarze ukazują się regularnie w tygodniku "Polityka". Oprócz rysunku satyrycznego zajmuje się grafiką warsztatową, plakatem, ilustracją książkową, malarstwem i sporadycznie scenografią.

Od 1975 do 1980 roku był zatrudniony jako konsultant programowy do spraw plastyki w Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu. Od 1980 do 1992 w tym samym charakterze w Teatrze im. Jaracza w Łodzi, a następnie od 1992 do 1993 w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Efektem współpracy z tymi teatrami jest seria kilkuset rysunków o tematyce teatralnej, których niewielką część można obejrzeć na wystawie w Teatrze Polskim w Szczecinie.