Rysie poszły w las na terenie Nadleśnictwa Połczyn-Zdrój. Trwa przywracanie ich naturze

To była kolejna udana akcja Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które od 2019 prowadzi reintrodukcję rysia. Od tego czasu na terenie północno-zachodniej Polski wypuszczono ponad 80 zwierząt. Do tej pory raczej w zachodniej części regionu, ale wraz z rozwojem populacji przyrodnicy wypuszczają je coraz bardziej na wschód - jesienią zeszłego roku na terenie szczecineckiego Nadleśnictwa Czarnobór wolność odzyskały trzy rysie - Hiena, Tuja i Rambo.

- Hormony w nich buzują, mają teraz tylko jedno w głosie, znamy przypadek, gdy ryś przeszedł do rysicy ponad 50 kilometrów - śmieje się pani Roksana.

Rysie to samotniki, łączą się w pary tylko w celu prokreacji, a potem każdy idzie w swoją stronę i matka sama wychowuje młode.

- Choć tata czasami odwiedza kocięta - mówi pani Roksana.

Marcowanie to najlepszy moment, aby poszukały sobie nowego domu. Ale też największa okazja, aby stanąć oko w oko z rysiem na wycieczce do lasu, bo czas godów nieco stępia im wrodzoną ostrożność.

Przy okazji przestrzegamy - rysie to nie są miłe kotki do głaskania, ale drapieżniki. Od ludzi stronią, jednak gdy już dojdzie do spotkania, to nie traktujmy ich jak kociaki z kanapy.