Pięć kolejnych rysi urodziło się koło Choszczna w woj. zachodniopomorskim [WIDEO]

Diana to dwuletnia rysica wypuszczona na wolność w maju 2022 roku. Jest to jej pierwszy miot, co jeszcze bardziej zwiększa rangę tego wydarzenia. Maluchy przyszły na świat na początku maja bieżącego roku, jednak ich liczba pozostawała tajemnicą aż do końca lipca.

- Kotka ma dwa lata, a to - aby bardziej zobrazować - tak jakby siedemnastolatka urodziła pięcioraczki - tłumaczy Maciej Tracz. - Nie wiemy, czy będzie w stanie poradzić sobie z ta liczbą kociąt. Czy je wykarmi, ochroni. Ona jest jeszcze bardzo młoda.

W tej chwili pięcioraczki wraz z matką buszują po lasach koło Choszczna.

- Ale gdzie będą jutro - tego nikt nie wie - mówi Tracz. - Rysie bardzo szybko się przemieszczają.