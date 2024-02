Rozbój rozpoczął się w barze od kradzieży telefonu. Jest akt oskarżenia przeciwko chuliganom ze Szczecina

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia przy al. Niepodległości w Szczecinie.

Do przestępstwa doszło pod koniec 2022 r. Jak ustalono w śledztwie, oskarżony przebywał z pokrzywdzonym w jednym z lokali gastronomicznych przy al. Niepodległości w Szczecinie. Tam zabrał mu telefon komórkowy wartości 3 tys. zł. Mimo próśb pokrzywdzonego napastnik nie zwrócił mu telefonu. Wówczas do lokalu weszli dwaj inni mężczyźni - znajomi sprawcy. Następnie wszyscy czterej wyszli z lokalu. Gdy znajdowali się w okolicy kładki przy ul. Wyszyńskiego, napastnicy używając zaczęli go kopać w głowę i tułów. Potem któryś z nich wyjął nóż.