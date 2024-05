Regionalny Puchar Polski. Po wielkiej ulewie hasło „Nowy stadion dla Skolwina” ma większą moc

Najciekawiej było na stadionie Świtu. Szczecinianie podejmowali Błękitnych Stargard, z którymi trzy dni wcześniej wygrali 1:0 w lidze, ale na ich boisku. Błękitni naprawdę byli blisko udanego rewanżu.

Po pierwszej połowie prowadzili (gol Grzegorza Aftyki), ale po zmianie stron nie wytrzymali naporu gospodarzy. Wyrównał pięknym golem Maciej Koziara, a w samej końcówce stargardzianie mieli jedną bramkową sytuację, a świtowcy trzy. Gole nie padły, a sędzia Łukasz Ostrowski zarządził rzuty karne. Tuż przed nimi trener Świtu Piotr Klepczarek zmienił bramkarza. Przemysław Matłoka (niższy) zszedł, a na boisku pojawił się Piotr Słowikowski (wyższy). To była kluczowa decyzja. Młody bramkarz dwa razy ratował zespół (strzały dwóch jego kolegów obronił bramkarz Błękitnych), a przy trzeciej skutecznej interwencji zapewnił awans.

Po tym meczu największe brawa należą się jednak 50-osobowej grupie sympatyków Świtu. Oglądali mecz do końca, zagrzewali do walki, a nie brakowało takich, którzy w przerwie opuścili obiekt. Właśnie w przerwie nad obiektem rozpoczęła się wielka ulewa. Momentami lało tak, że sędzia mógł przerwać widowisko, ale zespoły grały, więc fani nie chcieli być gorsi. Kto mógł, ten się schował pod drzewkiem, ochroniarze skryli się pod duże parasole, policjanci do radiowozów, działacze do nowego pomieszczenia dla służb, klubowa młodzież oglądała spotkanie z odsłoniętego balonu, a kilkunastu fanów znalazło sobie miejsce przy osłoniętym grillu. Ale byli tacy, co zdjęli koszulki i dopingowali. W nagrodę zespół Świtu grał do końca, walczył.