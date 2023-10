Raka piersi można pokonać! W sobotę ulicami Szczecina przejdzie Marsz Różowej Wstążki Leszek Wójcik

W Szczecinie, już w najbliższa sobotę, odbędzie się kolejny Marsz Różowej Wstążki. Kolorowy korowód wystartuje spod pomnika Gryfa przy Urzędzie Miasta i ruszy w kierunku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, gdzie zaplanowany jest finał marszu. Początek: godz. 12. archiwum

To ma być przypomnienie. Apel do wszystkich kobiet, by nie odkładały na później badań profilaktycznych. Będzie też wyrazem wsparcia dla kobiet z doświadczeniem raka piersi. Marsz Różowej Wstążki. Po raz kolejny przyjdzie ulicami Szczecina.