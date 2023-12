Radni przegłosowali budżet województwa zachodniopomorskiego. Nowy zarząd województwa

Uchwały budżetowej nie poparli radni Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed sesją zwołali mini konferencję prasową na ten temat.

-Nie możemy zagłosować na tak skonstruowany budżet - stwierdził Maciej Kopeć, wiceprzewodniczący Sejmiku. - Można go bowiem nazwać budżetem spadków wydatków.

Przewodniczący klubu PiS zauważył, że w przyszłorocznym budżecie zmniejszone zostaną wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, pomoc społeczną, turystykę i ochronę zdrowia.

- Poza tym, że jest to budżet deficytu, to na dodatek jest to budżet polityczny - mówi Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS. - Nie ma w nim na przykład ani słowa o tym, że środki unijne, które otrzymaliśmy są nam przyznane od byłego już premiera, nie obecnego.