Radni dyskutują o przedszkolu na Skolwinie. Jest uchwała intencyjna

To dla rodziców dzieci z przedszkola bardzo poważny problem.

- To niby tylko kilkaset metrów. Ale one dużo zmieniają - mówi Sylwia Wołk, przedstawicielka Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 77 (na obrady komisji przyszło w sumie siedem reprezentantek mam przedszkolaków - przyp.lw). - Przedszkole działa przy głównej ulicy, w pobliżu przystanku - wymienia zalety placówki pani Sylwia. - A szkoła stoi na szczycie wzniesienia, do którego prowadzi bardzo wąska droga, na której samochody wymijają się wjeżdżając na chodnik, inaczej się nie da. Rzadko też jest odśnieżana - takie są realia północy.

Radni komisji Oświaty na swoim ostatnim posiedzeniu poparli projekt uchwały dotyczący likwidacji filii przedszkola przy ul. Stołczyńskiej i przeniesienia jej do pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 44, przy ul. Karpackiej, czyli 500 metrów dalej.

- W wielu przypadkach w odprowadzaniu dzieci do przedszkola pomagają dziadkowie - tłumaczą obecne na obradach mamy. - Oni się nie wdrapią na górę. Na dodatek prowadząc małe dzieci.

Dlatego chcą, by placówka została na swoim miejscu.

- Rozumiemy, że trzeba wykonać remont. To oczywiste - przyznaje Sylwia Wołk. - Ale wnosimy, by po jego ukończeniu dzieci wróciły do swojego przedszkola.

Rodzice są przeciwni przenosinom przedszkola do szkoły, bo uważają, że "Czterdziesta czwarta" nie jest przygotowana do przyjęcia kilkulatków - w przeszłości w szkole funkcjonowały już oddziały przedszkolne, ale nigdy najmłodsze grupy. Ich zdaniem, jest tam zdecydowanie za daleko do stołówki i toalet, sale są nieprzygotowane na przyjęcie malutkich dzieci a plac zabaw jest zryty przez dziki regularnie nawiedzające teren szkoły.