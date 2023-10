Przygotowania do wyborów. Byliśmy w obwodowych komisjach [WIDEO]

- Idąc do lokalu wyborczego pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dowód osobisty, lub paszport, prawo jady, czy inny dokument ze zdjęciem, który pozwoli komisji wyborczej zidentyfikować wyborcę zgodnie z danymi w spisie wyborców. Może to być nawet nieważny dokument tożsamości, na który jest zdjęcie i numer PESEL. Można się także wylegitymować aplikacją mObywatel, bo dowód w niej zawarty jest oczywiście honorowany przez komisję. Po sprawdzeniu naszej tożsamości możemy pobrać trzy karty wyborcze. To są trzy osobne głosowania, każdy wyborca może wybrać, w którym głosowaniu chce wziąć udział. Jeśli wyborca nie chce wziąć udziału w którymkolwiek z głosowań, informuje o tym komisję przy legitymowanu się. Wtedy komisja wydaje mu te karty do głosowań, w których chce wziąć udział - wyjaśnia dyr. Miszczuk.