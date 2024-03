Protest mieszkańców Trzebiatowa – domagają się natychmiastowego remontu drogi

- Ta droga zagraża bezpieczeństwu ludzi - mówi Tomasz Łyzan, sołtys Trzebiatowa. Wystarczy się tylko nią przejść by zobaczyć jak ogromne ubytki są w asfalcie. Kierowcy, którzy tedy przejeżdżają widzą jak duże tu zagrożenie jest. Ale oni przejadą, a my musimy tu kilka razy dziennie nawet jeździć. Do pracy, po dzieci. Miarka się przebrała.

Komitet protestacyjny, w skład, którego wchodzą mieszkańcy Trzebiatowa, poinformował policję i Urząd Gminy Stargard o planowanej blokadzie drogi. Na wtorek 19 marca zaplanowano spotkanie władz powiatu ze sołtysami Trzebiatowa, Pęzina i Ulikowa, z zamiarem omówienia możliwości doraźnego remontu drogi. Mimo to mieszkańcy deklarują chęć kontynuowania protestu do skutku.

- Trzygodzinne blokady organizowane będą od poniedziałku do soboty - dodaje Łyzan. Każdego dnia przez te trzy godziny - od dzisiaj do posiedzenia rady powiatu, która się odbędzie 27 marca, będziemy protestować, a później zadecydujemy co dalej. Jeśli ta presja nie przyniesie efektów, to ja już chyba nic nie wiem...