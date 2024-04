Wielkie porządki w ewidencji pojazdów. Koniec z wrakami bez opłat i badań

Z CEPiK mają zniknąć tzw. "martwe dusze", czyli pojazdy, których właściciele nie używają i nie jeżdżą po drogach, które do tej pory nie zostały wyrejestrowane. W praktyce będzie to wyglądać tak: jeśli ktoś ma pojazd zarejestrowany po raz pierwszy przed 14 marca 2005 rokiem, nie ma ważnych badań technicznych i od co najmniej 10 lat nie jest ubezpieczany w zakresie OC, to od 10 czerwca 2024 roku zostanie wykreślony z ewidencji i formalnie przestanie istnieć.

W Szczecinie jest ponad 59 000 takich samochodów. Ich lista jest dostępna na oficjalnej stronie urzędu miasta. I co ciekawe właściciele niezbyt przejmują się ich losem.

- Dotychczas żaden z mieszkańców Szczecina nie zwrócił się do nas z pytaniami dotyczącym tego działania - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.