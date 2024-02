Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wystartuje w wyborach samorządowych

- Kontynuujemy pewien program, on jest jasny od lat. Szczecin ma być miastem dla wszystkich, miastem otwartym. Szczecin ma być także przestrzenią przyjazną dla biznesu. W ostatnim czasie mieliśmy kilka tego przykładów i bardzo się z tego cieszymy. Stajemy się nowoczesnym miastem, z niską stopą bezrobocia, dobrymi miejscami pracy, które już są, ale też będą - mówi prezydent.

Program na nową kadencję oraz nazwiska kandydatów zaprezentowane zostaną w najbliższą środę, 14 lutego o godz. 16.30, w walentynki w Netto Arenie.

Reprezentację KS do rady miasta w Szczecinie znajdziemy na liście KWW PIOTRA KRZYSTKA KOALICJA SAMORZĄDOWA. Kandydaci na listach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wystartują z ogólnopolskiej listy KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD.

OKS działa od 2021 r. skupia blisko 30 organizacji samorządowych na terenie kraju. Samorządowcy od początku działalności prowadzą działania na rzecz wzmacniania i obrony samorządności na różnych szczeblach.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku.