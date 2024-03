Poznaliśmy kandydatów do rady miasta komitetu "Szczecin cała naprzód"

To inicjatywa samorządowa mieszkańców Szczecina.

- Chcemy pokazać mieszkańcom miasta, że każdy może zostać radnym - mówi Arkadiusz Lisiński, pełnomocnik Komitetu Wyborczego SZN. - Chcemy renesansu w podejściu urzędu miasta do postulatów, które zgłaszają mieszkańcy. Z tej kadencji mamy kilka przykładów dość lekceważącego traktowania inicjatyw uchwałodawczych obywateli, czy też w procedurze SBO. to jest pierwszy i zasadniczy postulat, a drugi to pokazanie każdemu mieszkańcowi na zasadzie najfajniejszej lekcji WOS-u w mieście, że każdy może zostać radnym.